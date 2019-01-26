Появилась очередная информация о работе Тимошенко на Москву, По словам генерала СБУ, завербована Юлия была еще за долго до своего прихода в политику.

Появилась очередная информация о работе Тимошенко на Москву, По словам генерала СБУ, завербована Юлия была еще за долго до своего прихода в политику.Новые порочащие Юлию Тимошенко сведения предоставил журналистам ее бывший однопартиец, экс-депутат Верховной рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко. Его словам приводит "ПолитНавигатор".Как утверждает Омельченко, Тимошенко еще много лет назад, до начала своей политической карьеры, была завербована российскими спецслужбами и стала тайным агентом президента РФ Владимира Путина.В доказательство своей версии Омельченко приводит инцидент в аэропорту Внуково, имевший место в 1995 году. Тогда Тимошенко задержали за контрабанду 100 тысяч долларов США."Она вела переговоры с высокими должностными людьми в Министерстве обороны, общалась с чиновниками Министерства финансов и экономики Российской Федерации. Если меня слушают оперативные работники – лучшей возможности для того, чтобы завербовать Юлию Тимошенко, которая тогда ещё политиком не была, не придумаешь", – заявил генерал СБУ в эфире телеканала "ZIK".По его словам, в распоряжении СБУ осенью 2004 года оказалась предназначенная лично для Владимира Путина секретная справка с рекомендациями о дальнейшем использовании Юлии Тимошенко. Документ был составлен, по информации Омельченко, аналитическим управлением ФСБ."Было изложено ее тайное сотрудничество со спецслужбами РФ, а также были даны рекомендации Путину о том, как в дальнейшем использовать Юлию Владимировну в политике Российской Федерации", – заявил Омельченко.Примечательно, что сам генерал-лейтенант был депутатом Верховной рады пяти созывов, в трех из которых входил во фракцию “Блок Юлии Тимошенко”.