Поклонники группы Ранетки обеспокоены состоянием бывшей вокалистки коллектива Жени Огурцовой. Из-за атрофии сетчатки девушке угрожает слепота. Почему артистка стремительно теряет зрение – узнали Дни.ру.

Поклонники группы "Ранетки" обеспокоены состоянием бывшей вокалистки коллектива Жени Огурцовой. Из-за атрофии сетчатки девушке угрожает слепота. Почему артистка стремительно теряет зрение – узнали "Дни.ру".уверена: все, чтопроисходит Огурцовой, говорит о вмешательстве потусторонних сил. "Когда человекбез видимых причин начинает страдать от болезней, речь может идти о порче.Когда делаются обряды по принципу Вуду, то человеку наносятся травмы иглой наопределенные места его нарисованного изображения. Скорее всего, здесь такая жеистория. Подобные заболевания сложно диагностируются, порой врачи не могутустановить причину недуга и начать лечение", – сказала медиум.Ситуация очень печальная. "ЖеняОгурцова конечно не умрет, но действительно может ослепнуть. Я рекомендовала быей обратится к целителям. Вижу, что это не наследственное заболевание и нерезультат травмы. Кто-то желает девушке зла. Нужно делать обследование иследить за симптоматикой, и стараться решать проблему всеми возможнымиспособами, а не сидеть сложа руки", – предостерегла Саона.Напомним, что ранее Женя Огурцоварассказала своим поклонникам, что ее левый глаз практически ничего не видит.Зрение упало из-за дистрофии сетчатки глаза. Артистка отмечала, что врачи долгоне могли определить причину недуга. Скорее всего, – это генная мутация,которая не излечивается.