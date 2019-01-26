Бывшая прима Большого театра Анасасия Волочкова открыла все
свои тайны в студии Дмитрия Борисова. Знаменитость рассказала, что ее
прикованного к инвалидному креслу отца пытались похитить.
Бывшая прима Большого театра Анасасия Волочкова открыла все
свои тайны в студии Дмитрия Борисова. Знаменитость рассказала, что ее
прикованного к инвалидному креслу отца пытались похитить.
Прошлой ночью завершились съемки ток-шоу "Пусть говорят",
которое транслируется на Первом канале. Звездой вечера стала прославленная балерина
Анастасия Волочкова.
Танцовщица была крайне откровенна с гостями и экспертами.
Она рассказала о проблемах и людях, которые отравляют ей жизнь. Анастасия также поведала о состоянии своего отца, которого пытались похитить, упомянула таинственного
"олигарха из трущоб, который пытается стать знаменитым за ее счет. После Волочкова рассказала о новом возлюбленном, которого она тщательно прячет от поклонников.
Скорее всего этот эфир увидит свет только на следующей
неделе. И пока монтажеры и редакторы готовят выпуск к показу, Волочкова во всю
пиарит посвященную ей программу. В личном Instagram танцовщица опубликовала
анонс, а также разместила несколько фотографий со съемок.
Напомним, что 71-летний отец Анастасии Волочковой – Юрий
Федорович слаб здоровьем. Некоторое время назад пенсионер перенес два инсульта.
На время ремонта пожилой мужчина переехал в пансионат для престарелых. Волочкова
отметила, что в санатории ее отцу так понравилось, что впервые
за 11 лет он встал на ноги.