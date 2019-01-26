Бывшая прима Большого театра Анасасия Волочкова открыла все свои тайны в студии Дмитрия Борисова. Знаменитость рассказала, что ее прикованного к инвалидному креслу отца пытались похитить.

Бывшая прима Большого театра Анасасия Волочкова открыла всесвои тайны в студии Дмитрия Борисова. Знаменитость рассказала, что ееприкованного к инвалидному креслу отца пытались похитить.Прошлой ночью завершились съемки ток-шоу "Пусть говорят",которое транслируется на Первом канале. Звездой вечера стала прославленная балеринаАнастасия Волочкова.Танцовщица была крайне откровенна с гостями и экспертами.Она рассказала о проблемах и людях, которые отравляют ей жизнь. Анастасия также поведала о состоянии своего отца, которого пытались похитить, упомянула таинственного"олигарха из трущоб, который пытается стать знаменитым за ее счет. После Волочкова рассказала о новом возлюбленном, которого она тщательно прячет от поклонников.Скорее всего этот эфир увидит свет только на следующейнеделе. И пока монтажеры и редакторы готовят выпуск к показу, Волочкова во всюпиарит посвященную ей программу. В личном Instagram танцовщица опубликовалаанонс, а также разместила несколько фотографий со съемок.Напомним, что 71-летний отец Анастасии Волочковой – ЮрийФедорович слаб здоровьем. Некоторое время назад пенсионер перенес два инсульта.На время ремонта пожилой мужчина переехал в пансионат для престарелых. Волочковаотметила, что в санатории ее отцу так понравилось, что впервыеза 11 лет он встал на ноги.