В Минске продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Разыграны медали в одиночном катании у женщин. Победу одержала российская фигуристка Софья Самодурова, опередившая свою соотечественницу Алину Загитову.

В Минске продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Разыграны медали в одиночном катании у женщин. Победу одержала российская фигуристка Софья Самодурова, опередившая свою соотечественницу Алину Загитову.Олимпийская чемпионка Алина Загитова лидировала после исполнения короткой программы, но неудачно выступила в произвольной, допустив две ошибки. В сумме Алина набрала 198.34 баллов. Ученица Алексея Мишина Софья Самодурова блестяще откатала произвольную и сумела выйти на первое место по сумме двух программ — 213.84 баллов. Софья – чемпионка Европы. У Алины Загитовой — серебряная медаль.На третьем месте финская фигуристка Вивека Линдфорс. Еще одна представительница России Станислава Константинова стала четвертой.