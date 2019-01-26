Сенаторы США единогласно проголосовали за приостановку шатдауна на 35 дней. Теперь документ должен получить одобрение палаты представителей, а затем он отправится на подпись к президенту Трампу.

Сенаторы США единогласно проголосовали за приостановку шатдауна на 35 дней. Теперь документ должен получить одобрение палаты представителей, а затем он отправится на подпись к президенту Трампу.В законопроекте предполагается финансирование министерств и ведомств, оставшихся без бюджета, передает РИА Новости. Однако затребованные Трампом на строительство стены 5,7 миллиарда долларов выделены не будут. Переговоры по достижению компромисса будут длиться до 15 февраля.Ранее сообщалось, что Трамп поддержал временное прекращение шатдауна.Нынешний шатдаун стал самым продолжительным в истории США. Он длится с 22 декабря прошлого года.