Телеведущая и режиссер отобедали с Романом Абрамовичем и его бывшей пассией. Позже вся компания отправилась на премьеру нового спектакля Богомолова,

Телеведущая и режиссер отобедали с Романом Абрамовичем и его бывшей пассией. Позже вся компания отправилась на премьеру нового спектакля Богомолова,Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, за романом которых следит последние недели вся страна, вчера обедали в ресторане Buro Tsum в компании миллиардера Романа Абрамовича и Надежды Оболенцевой. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому".Автор поста напоминает, что ранее Роману и Наденьке приписывали отношения. Какова была цель вчерашней встречи – непонятно, но после трапезы вся компания отправилась на премьеру Константина.Некоторые предполагают, что на фоне возможного бракоразводного процесса с Максимом Виторганом Ксения Собчак всерьез задумалась связать свое будущее с приписываемым ей любовником и устроить его жизнь. С другой стороны, Богомолов и Абрамович знакомы не первый день – олигарх был замечен на премьере режиссера "Три сестры" в МХТ еще в мае прошлого года. Более того, говорят, что Константин ставит капустники на дни рождения Абрамовичу.Как ранее "Дни.ру", скандал вокруг любовного треугольника Собчак-Виторган-Богомолов не утихает. Ксения, кажется, только подливает масла в огонь, размещая в своем Instagram новые провокационные снимки.