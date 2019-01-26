Ксения Собчак, не остановившись на скандале с Константином Богомоловым, продолжает провоцировать своего мужа и общественность. Телеведущая опубликовала видео, на котором светская львица ласкает обнаженный торс своего героя, похожего на Федора Смолова.

Ксения Собчак, не остановившись на скандале с КонстантиномБогомоловым, продолжает провоцировать своего мужа и общественность. Телеведущаяопубликовала видео, на котором светская львица ласкает обнаженный торс "своегогероя", похожего на Федора Смолова.Такого количества негативных комментариев, наверное, несобирал еще ни один пост Ксении Собчак. На видео, размещенном в Instagram светской львицы,она нежно касается обнаженной грудимужчины, похожего на нападающего московского "Локомотива" ФедораСмолова.Лицо предмета страсти Собчак закрыто черной полосой, накоторой написано: "Вот он!!! Мой герой". Сама телеведущая при этомдовольно улыбается."Ксения, что ж вы творите", "Неприятноевидео, даже не знаю, что именно в нем противно", "Какой ужас!",– возмутились подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред)."Мужа жалко: мало того, что сама опустилась нижеплинтуса и заигралась, еще хорошего мужика превратила в посмешище, а потомстрадать будет ребенок. Раньше я уважал вас, думал, вы с мозгами и серьезная.Отписываюсь", – более развернуто описала свои чувства одна из комментаторов.При этом публикация быстро набрала более полумиллиона просмотров.Однако есть у Ксении и ревностные фанаты. "Группаподдержки" радуется удавшейся провокации. Поклонники Собчак в восторге от того,как "овцы блеют и плюются ядом", пишет Teleprogramma.pro.