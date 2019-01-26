На проходящем в Минске чемпионате Европы по фигурному катанию разыграны медали в соревнованиях женщин. Победу одержала российская фигуристка Софья Самодурова, на втором месте Алина Загитова, а Станислава Константинова оказалась четвертой.

На проходящем в Минске чемпионате Европы по фигурному катанию разыграны медали в соревнованиях женщин. Победу одержала российская фигуристка Софья Самодурова, на втором месте Алина Загитова, а Станислава Константинова оказалась четвертой.Софья Самодурова прекрасно выполнила произвольную программу и сумела обойти олимпийскую чемпионку Алину Загитову."Сейчас я еще не осознала, что выиграла чемпионат Европы. Я настраивалась на чистый прокат и старалась не допустить ошибок", — приводит слова Самодуровой РИА Новости.После короткой программы лидировала другая россиянка Алина Загитова. Но в произвольно программе Алина допустила две ошибки и пропустила вперед Самодурову. " Я радуюсь серебряной медали. Иначе бы я осталась ни с чем. Хочу сказать всем моим болельщикам огромное спасибо за поддержку и извиниться за свой не очень удачный прокат", — заявила Загитова.