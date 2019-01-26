Дети с учителями и сотрудниками ГИБДД повторили основные Правила дорожного движения...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с телеведущим Александром Носиком и Общественным советом УВД по СЗАО, а также отрядом ЮИД ГБОУ «Школа № 705» провели мероприятие в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.Перед началом мероприятия Юные инспекторы движения продемонстрировали плакат с надписью-призывом «Мы вместе за безопасность дорожного движения».Дети с учителями и сотрудниками ГИБДД повторили основные Правила дорожного движения. В пути с детьми закрепили на практике правила поведения проезжей части, напомнили, на что нужно обращать внимание во время движения. Мероприятие привлекло внимание окружающих: люди, многие из которых были с детьми, останавливались и внимательно слушали, о чем рассказывают ребятам сотрудники ДПС. А ростовая кукла, в свою очередь, раздавала гражданам памятки и листовки по безопасности дорожного движения, а также светоотражающие элементы.Александр Носик напомнил о строгом соблюдении ПДД и на личном примере показал, как правильно переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу.Участники мероприятия поблагодарили сотрудников ДПС за столь важный урок, а также пообещали придерживаться установленных Правил дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81