В «веселых стартах» приняли участие более пятидесяти детей, воспитывающихся вне семьи.

23 января текущего года в Суздале состоялась спортивная эстафета «Веселые старты», в которой приняли участие воспитанники семи детских домов и школ-интернатов региона – всего более 50 человек.Ставшее традиционным мероприятие было организовано сотрудниками УМВД России по Владимирской области и спортивного общества «Динамо» с целью популяризации здорового образа жизни среди подростков.В «Веселых стартах» приняли участие команды из областного центра, Камешковского, Ковровского, Меленковского, Муромского, Собинского и Судогодского районов.Мероприятие началось с марша участников под аккомпанемент оркестра регионального УМВД.Эстафета включала в себя несколько этапов. По условиям соревнований в каждой команде было по 6 мальчиков и по 2 девочки в возрасте 12-17 лет, которые, выполняя задания, демонстрировали силу, ловкость, быстроту, командный дух.В честной и напряженной борьбе победителями стали воспитанники детского дома из Меленковского района, второе место заняла команда ребят из Муромского района, а третье место досталось девчонкам и мальчишкам из Судогодского района.В специальной номинации «За активное участие в спортивных соревнованиях в 2018 году» воспитанники Мелеховского детского дома награждены подарочным сертификатом на посещение батутного центра в городе Коврове.Несмотря на достигнутые результаты, сладкие призы получили участники всех команд.Кубки, медали и дипломы, а также многочисленные фотографии с мероприятия еще долго будут напоминать участникам соревнований о неформальном общении стражей порядка и детей-сирот.