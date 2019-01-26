Артистка нарвалась на резкую критику со стороны фанатов. Многие в штыки восприняли ее желание оголится.

Артистка нарвалась на резкую критику со стороны фанатов. Многие в штыки восприняли ее желание оголится.Популярная исполнительница Ани Лорак навлекла на себя шквал критики, опубликовав весьма откровенный снимок в своей Instagram.Певица показалась в платье-кольчуге, которое едва прикрывает самые интересные места. Фолловеры, судя по всему, не были готовы к такому смелому шагу Лорак и решительно осудили актрису.Один из пользователей сравнил артистку с порнозвездой:"Ты постепенно превращаешься в порнозвезду. Выгибаешься, как утка". Другие отметили постоянство поз певицы на всех снимках: "Вечно одна и та же поза". Кто-то даже назвал исполнительницу "лошадью".Впрочем, были и лестные комментарии. В основном от поклонниц – они отметили прекрасную фигуру Лорак и изящность форм. Сама певица подписала снимок весьма загадочно:"Что внутри, то и снаружи. Излучаем и притягиваем лучшее в нашу жизнь".Как ранее "Дни.ру", в последнее время стали усиливаться слухи о тайном браке Ани Лорак с Сергеем Лазаревым. По некоторой информации, у Ани и Сергея есть общий ребенок – сын Сергея Никита, которого он воспитывает один.