Двум жителям Абхазии, задержанным по подозрению в разбойном нападении и убийстве гражданина России Михаила Маслова, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Двум жителям Абхазии, задержанным по подозрению в разбойном нападении и убийстве гражданина России Михаила Маслова, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба МВД республики.Отмечается, что в совершении разбойного нападения и убийства обвиняются жители села Кутол Очамчырского района Беслан Ахсалб и ранее судимый за кражу Саид Сакания.В ходе допросов они признали свою вину, у них изъято гладкоствольное ружье.14 января 2019 года в селе Тамыш двое мужчин в масках с ружьем забрались в дом россиянина с целью совершения кражи, но были застигнуты хозяином. В ответ они выстрелили ему в ногу, в результате чего 41-летний Маслов скончался.Убитый переселился в Абхазию из Костромы вместе с семьей пять лет назад.