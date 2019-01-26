Государственная корпорация Ростех представила новый пистолет, точнее, пистолетный комплекс - Удав. На него при необходимости можно установить лазерный прицел, фонарь, глушитель. Возможно, именно он заменит стоящие сейчас на вооружении пистолеты.

Государственная корпорация "Ростех" представила новый пистолет, точнее, пистолетный комплекс — "Удав". На него при необходимости можно установить лазерный прицел, фонарь, глушитель. Возможно, именно он заменит стоящие сейчас на вооружении пистолеты. Технические характеристики новинки изучила корреспондент телеканала "Россия 24" Юля Шустрая.Расстояние до мишени — 50 метров. Мишень сделана из прочного листа стали толщиной 4 миллиметра. Пробить такой насквозь, как продемонстрировали здесь сейчас, не в состоянии ни один пистолет, стоящий на вооружении российской армии или правоохранительных органов — будь то "Макаров" или "Ярыгин". А новинка "Удав" в состоянии продырявить 4-миллиметровую сталь насквозь. Пока таких образцов всего 20.У нового пистолета лучше кучность стрельбы, бронебойное и останавливающее действие. На него благодаря универсальной планке "Пикатини" можно установить лазерный прицел и фонарь любой модели, а новый глушитель сделан так, что звук попадания в фанерную мишень громче, чем сам выстрел. Так что модель имеет все шансы на серийное производство."Этот пистолет — один из немногих, который позволяет вести прицельную стрельбу на дальности 100 метров, что для пистолета является очень большой дистанцией. Его рукоятка выполнена практически полностью из пластика, что позволяет на морозе и жаре не обжигаться, не повреждаться о нагретые или охлажденные детали", — рассказывает инженер 2 категории ЦНИИ точного машиностроения Кирилл Дугин.Прежде чем сказать, что оружие готово, сотрудники института тестировали его в самых разных условиях. В этой камере, например, где пистолет на белом листе и трубки на потолке имитируют дождь и высокие температуры до +60 градусов, как в тропиках. Есть и такие, где арктический холод до минус 70 градусов. А здесь пыль и сухость, как в степях и пустынях.Испытания пистолетного комплекса "Удав" уже завершены. Сотрудники "Ростеха" готовят документы к заседанию межведомственной комиссии в марте. На ней, возможно, примут решение о серийном производстве пистолета. Один из самых сложных вопросов здесь - патроны. Калибр "Удава" стандартный - 9 миллиметров, а вот длина гильзы - 21 миллиметр - нетипичная. Такого формата патроны производят пока только на одном заводе в Климовске."Патрон создавался еще в 90-е годы по заказу Министерства обороны специально, чтобы пробивать современные бронежилеты. Патрон получился достаточно удачный, но в массовое производство не пошел. Думаю, этот пистолет может быть принят на вооружение сил специальных операций", — комментирует главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.Заменит ли "Удав" впоследствии пистолет Макарова или Ярыгина — вопрос спорный. Ведь тогда его придется производить массово, чтобы вооружить десятки сотен офицеров по всей стране. И, соответственно, патроны нужно будет делать тоже большими партиями, ведь запасов такого калибра нет. В общем, перспектива принятия на вооружение "Удава" напрямую зависит от того, на какие расходы будет готово пойти Министерство обороны.