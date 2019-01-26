Мужчина взял 52 тысячи рублей и скрылся

Мужчина взял 52 тысячи рублей и скрылсяПолицейские Костромы просят помощь жителей в розыске подозреваемого в преступлении.«По подозрению в совершении преступления разыскивают 38-летнего Белкина Дмитрия Владимировича, который 10 января 2019 года находясь по адресу: г. Кострома, ул. Московская, 84 «б», присвоил денежные средства в размере 52 тысячи рублей. Если вы располагаете информацией о местонахождении мужчины, сообщите в дежурную часть ОП№3 УМВД России по г. Кострома 53-02-02 или 02», - говорится в сообщении ГУ МВД России по Костромской области.