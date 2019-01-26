Местный житель похитил телевизор у соседки по коммунальной квартире.

21 января текущего года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» с сообщением о краже имущества из комнаты в коммунальной квартире обратилась 60-летняя местная жительница. Со слов заявительницы она, придя домой обнаружила, что дверь в комнату выбита и пропал телевизор стоимостью 16 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый. Им оказался сосед заявительницы - 25-летний ранее судимый ковровчанин. В ходе личного досмотра у подозреваемого был изъят залоговый билет из ломбарда, оформленный на его фамилию.Фигурант вину свою признал и пояснил, что, воспользовавшись отсутствием хозяйки, выбил дверь в ее комнате, похитил телевизор и сдал его в один из ломбардов города Коврова, вырученные деньги потратил на собственные нужды.По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража).Похищенный телевизор изъят.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.