В одном из пивных магазинов на улице Новый Арбат продавец-кассир – 31-летний мужчина, проживающий в Подмосковье, осуществил продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

Сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Арбат выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетней.В ходе совместной проверки с сотрудниками общественной организации полицейские установили, что в одном из пивных магазинов на улице Новый Арбат продавец-кассир – 31-летний мужчина, проживающий в Подмосковье, осуществил продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Ранее мужчина привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60