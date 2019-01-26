Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о скором проведении военных учений, которые намечены с 10 по 15 февраля.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о скором проведении военных учений, которые намечены с 10 по 15 февраля.Как передает "Интерфакс", об этом он рассказал согражданам в ходе своего выступления, которое транслировалось в эфире Национального радио Венесуэлы. Он подчеркнул, что солдаты и офицеры отработают отражение нападения на Венесуэлу.Ранее министр обороны страны Владимир Падрино Лопес заверил Мадуро, что вооруженные силы Венесуэлы поддерживают президента и не примут навязываемого самозваного главу государства.23 января возглавляющий венесуэльскую оппозицию бывший председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали власти США, Канады и ряда латиноамериканских стран.25 января Мадуро сообщил, что готов встретиться со своим политическим оппонентом хоть на вершине высокой горы.