Актер Владимир Машков получил премию Золотой орел за лучшую мужскую роль в фильме Движение вверх.

Актер Владимир Машков получил премию "Золотой орел" за лучшую мужскую роль в фильме "Движение вверх".Как передает РИА Новости, тем самым Машков обошел своего коллегу по цеху Александра Петрова, который номинировался на премию сразу за две главные роли в картинах "Гоголь. Вий" и "Лед".Фильм Антона Мегердичева "Движение вверх", который рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене, стал самой кассовой лентой в новейшей истории России, собрав в прокате более 3 миллиардов рублей.Он получил на церемонии вручении кинопремии "Золотой орел" награды за лучший монтаж, работу звукорежиссера и лучшие визуальные эффекты.Лучшей актрисой 2018 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел" стала Аглая Тарасова за роль в фильме "Лед".Анна Михалкова и игравший в фильме "Лед" Александр Петров отмечены за лучшие роли в сериалах 2018 годах. За музыку к фильму "Лед" награды получили Антон Беляев и Дмитрий Селиванов.Церемония награждения проходит в первом павильоне киностудии "Мосфильм". Трансляцию церемонии 17-й национальной кинопремии "Золотой орел" можно будет посмотреть в трансляции на канале "Россия 1". Старт трансляции 26 января 2019 года в 00:40.