Любовь Успенская не перестает восхищать поклонников. Каждый выход
в свет – это очередная медаль в копилку стильных побед звезды. Кстати, так
считают не только преданные фанаты вокалистки.
Любовь Успенская не перестает восхищать поклонников. Каждый выход
в свет – это очередная медаль в копилку стильных побед звезды. Кстати, так
считают не только преданные фанаты вокалистки.
Ведущий стилист-визажист студии красоты Dajmur Анастасия
Николаева специально для "Дни.ру" проанализировала свежий аутфит Успенской. В
кадре Любовь позирует вместе с коллегами по цеху: Николаем Басковым, Аллой
Пугачевой и Максимом Галкиным. Снимок сделан сразу после сольного концерта певицы
Светланы Лободы.
По словам стилиста, блестящий наряд исполнительницы идеально сидит на фигуре. "На Успенской золотое
платье в паетках не по возрасту с черной гипюровой вставкой – привет из 90-х.
Фото в анфас, поэтому сложно оценить, действительно ли фигура певицы позволяет
носить обтягивающие платья, или это просто удачный ракурс и попытка втянуть
живот и не дышать. Но, как ни странно, общий образ смотрится хорошо", – заметила
Николаева.
Эксперт похвалила неброский мэйк-ап вокалистки и элегантную
укладку, подчеркивающую звездный статус. Артистка, как показалось, выглядит
намного моложе своих лет.
"Возможно, ситуацию спасают удачный неяркий макияж, из-за
которого кожа выглядит молодой и сияющей, и хорошая прическа а-ля "миссис
Кеннеди" – отсылка к Джеки всегда придает образу налет внутреннего
благородства", – резюмировала Анастасия Николаева.