Любовь Успенская не перестает восхищать поклонников. Каждый выход в свет – это очередная медаль в копилку стильных побед звезды. Кстати, так считают не только преданные фанаты вокалистки.

Любовь Успенская не перестает восхищать поклонников. Каждый выходв свет – это очередная медаль в копилку стильных побед звезды. Кстати, таксчитают не только преданные фанаты вокалистки.Ведущий стилист-визажист студии красоты Dajmur АнастасияНиколаева специально для "Дни.ру" проанализировала свежий аутфит Успенской. Вкадре Любовь позирует вместе с коллегами по цеху: Николаем Басковым, АллойПугачевой и Максимом Галкиным. Снимок сделан сразу после сольного концерта певицыСветланы Лободы.По словам стилиста, блестящий наряд исполнительницы идеально сидит на фигуре. "На Успенской золотоеплатье в паетках не по возрасту с черной гипюровой вставкой – привет из 90-х.Фото в анфас, поэтому сложно оценить, действительно ли фигура певицы позволяетносить обтягивающие платья, или это просто удачный ракурс и попытка втянутьживот и не дышать. Но, как ни странно, общий образ смотрится хорошо", – заметилаНиколаева.Эксперт похвалила неброский мэйк-ап вокалистки и элегантнуюукладку, подчеркивающую звездный статус. Артистка, как показалось, выглядитнамного моложе своих лет."Возможно, ситуацию спасают удачный неяркий макияж, из-закоторого кожа выглядит молодой и сияющей, и хорошая прическа а-ля "миссисКеннеди" – отсылка к Джеки всегда придает образу налет внутреннегоблагородства", – резюмировала Анастасия Николаева.