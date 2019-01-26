На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе компания Яндекс рассказала о суточной аудитории Алисы. Как сообщил операционный и финансовый директор поисковика Грег Абовский, ежедневно голосовой помощницей пользуются свыше 8 миллионов человек.

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе компания "Яндекс" рассказала о суточной аудитории "Алисы". Как сообщил операционный и финансовый директор поисковика Грег Абовский, ежедневно голосовой помощницей пользуются свыше 8 миллионов человек."Каждый день, по-моему, 8 миллионов людей обращаются в Алису, каждый месяц 30 млн людей пользуются Алисой. И уже сегодня 20% всех запросов в Яндекс — они голосовые", — приводит его слова RNS."Алиса" была запущена в октябре 2017-го. Она доступна в "Яндекс.Браузере", на смарт-колонке "Яндекс.Станция", в поисковом приложении "Яндекса" для iOS и Android и на управляемых голосом наушниках Sony Xperia Ear Duo. Помощница умеет зачитывать статьи из Википедии, сообщать текущую погоду и ситуацию на дорогах, ставить песни из "Яндекс.Музыки", а также играть в голосовые игры и пытаться поддерживать разговор.”Ассистентка "Яндекса" поможет заказать товары в маркетплейсе "Беру" читайте такжеВ конце прошлого года компания представила собственный смартфон на Android — "Яндекс.Телефон". "Алиса" тесно интегрирована с функциями аппарата. Купить его можно за 17990 рублей.