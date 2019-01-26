Ксения Бик приехала в Москву с новорожденным младенцем на
руках. Отец психолога с Украины, которая впоследствии стала женой актера
Дмитрия Марьянова – генерал СБУ. Подробности личной жизни артиста рассказал
ресторатор из Харькова Сергей Коваленко – он называет себя родным отцом Анфисы
Марьяновой.
Ксения Бик приехала в Москву с новорожденным младенцем на
руках. Отец психолога с Украины, которая впоследствии стала женой актера
Дмитрия Марьянова – генерал СБУ. Подробности личной жизни артиста рассказал
ресторатор из Харькова Сергей Коваленко – он называет себя родным отцом Анфисы
Марьяновой.
Сергей Коваленко и Ксения Бик, ставшая впоследствии супругой Дмитрия Марьянова, познакомились в начале 2008
года в Харькове на дискотеке. Вскоре они поженились. Ксения забеременела, 8
декабря 2008 года родилась дочь Анфиса.
"Анфиса родилась, я забрал их из роддома. А через три
дня Ксения взяла малышку и уехала из нашего дома к своим родителям. Ребенку и
месяца не было. И не вернулась", – рассказал Коваленко. По словам
украинского предпринимателя, свой уход жена никак не объяснила – лишь послала
сообщение: "Я уехала, прости, прощай". А через месяц ее отправили в
Москву.
Как предполагает Коваленко, самая логичная причина – скандал Сергея с отцом Ксении, Валентином Биком (на тот момент – начальником
контрразведки СБУ) по поводу фамилии. "Когда Ксения выходила за меня замуж,
мы договорились с тестем, что фамилия у нее будет двойная: Бик-Коваленко, но
дети должны носить фамилию мою. Однако ближе к родам ее родители начали
настаивать на своей", – вспоминает Коваленко. Последний разговор на эту
темы был на повышенных тонах.
Позже суд лишил украинского бизнесмена родительских прав, с
ребенком он не виделся. А Ксения, по словам Сергея, выйдя замуж за , даже отказывалась принимать
алименты, которые он исправно посылал.
Сергей признается, что был рад, узнав, что у Ксении такой
муж. Он не знал лично – но актер ему очень нравился по сыгранным
ролям. И мешать счастливой жизни пары Коваленко не хотел. По его словам,
заявить о себе он решился лишь сейчас, узнав о гибели Марьянова. Сергей
надеется, что Анфиса когда-нибудь захочет познакомиться с отцом, пишет "Комсомольская
правда".