Ксения Бик приехала в Москву с новорожденным младенцем на руках. Отец психолога с Украины, которая впоследствии стала женой актера Дмитрия Марьянова – генерал СБУ. Подробности личной жизни артиста рассказал ресторатор из Харькова Сергей Коваленко – он называет себя родным отцом Анфисы Марьяновой.

Ксения Бик приехала в Москву с новорожденным младенцем наруках. Отец психолога с Украины, которая впоследствии стала женой актераДмитрия Марьянова – генерал СБУ. Подробности личной жизни артиста рассказалресторатор из Харькова Сергей Коваленко – он называет себя родным отцом АнфисыМарьяновой.Сергей Коваленко и Ксения Бик, ставшая впоследствии супругой Дмитрия Марьянова, познакомились в начале 2008года в Харькове на дискотеке. Вскоре они поженились. Ксения забеременела, 8декабря 2008 года родилась дочь Анфиса."Анфиса родилась, я забрал их из роддома. А через тридня Ксения взяла малышку и уехала из нашего дома к своим родителям. Ребенку имесяца не было. И не вернулась", – рассказал Коваленко. По словамукраинского предпринимателя, свой уход жена никак не объяснила – лишь послаласообщение: "Я уехала, прости, прощай". А через месяц ее отправили вМоскву.Как предполагает Коваленко, самая логичная причина – скандал Сергея с отцом Ксении, Валентином Биком (на тот момент – начальникомконтрразведки СБУ) по поводу фамилии. "Когда Ксения выходила за меня замуж,мы договорились с тестем, что фамилия у нее будет двойная: Бик-Коваленко, нодети должны носить фамилию мою. Однако ближе к родам ее родители началинастаивать на своей", – вспоминает Коваленко. Последний разговор на этутемы был на повышенных тонах.Позже суд лишил украинского бизнесмена родительских прав, сребенком он не виделся. А Ксения, по словам Сергея, выйдя замуж за , даже отказывалась приниматьалименты, которые он исправно посылал.Сергей признается, что был рад, узнав, что у Ксении такоймуж. Он не знал лично – но актер ему очень нравился по сыграннымролям. И мешать счастливой жизни пары Коваленко не хотел. По его словам,заявить о себе он решился лишь сейчас, узнав о гибели Марьянова. Сергейнадеется, что Анфиса когда-нибудь захочет познакомиться с отцом, пишет "Комсомольскаяправда".