Сенсацией завершились соревнования одиночниц на первенстве Европы по фигурному катанию. Золото выиграла Софья Самодурова, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Сенсацией завершились соревнования одиночниц на первенстве Европы по фигурному катанию. Золото выиграла Софья Самодурова, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. О триумфе наших фигуристов рассказывает корреспондент телеканала "Россия 24" Александр Абрамов.Ей всего 16. Она проводит первый год на взрослом уровне, для нее это первый чемпионат континента, и сразу- золото. Ученица Алексея Мишина, Софья Самодурова — новый чемпион Европы в женском одиночном катании.Произвольную программу Софья Самодурова откатала чисто, расслабленно и вдохновенно. Ни одной ошибки. 140 и 96 баллов — это лучший результат россиянки в сезоне. Самодурова на лед "Минск-Арены" выходила уже после неудачного проката Загитовой, и было очевидно: судьба европейской короны — в руках Софьи. Не занервничать в таких обстоятельствах дорогого стоит. После окончания прыжковой части произвольной программы Софья позволила себе характерный жест к трибунам — признак того, что абсолютно все шло по плану.Сразу после проката — слезы радости во время поклона и привет маме и папе - во время ожидания оценок. Только в зоне kiss and cry Самодурова поняла: она новый чемпион континента.Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова защищить титул сильнейшей на континенте не смогла. В произвольной программе — падение на первом же каскаде: тройной лутц, тройной тулуп; недоделанный каскад — тройной лутц и тройной риттбергер; четыре недокрута. Произвольная программа вновь исполнена неудачно — точно так же было месяц назад на чемпионате России в Саранске. После окончания проката на эмоциях побила себя по щекам. Наверняка в этот момент и поняла, что в этом году — только серебро. Итоговые 15 баллов отставания от Самодуровой.Персональным болельщикам Алины Загитовой тем обиднее, что по итогам короткой программы она шла первой, и многие до турнира считали, что на Европе у Загитовой конкурентов нет и быть не может. Перед произвольной программой букмекеры давали коэффициент пять, что Алина упустит титул. Букмекеры, болельщики и специалисты — все в своей уверенности были неправы.Впереди, в марте, чемпионат мира, и итоги турнира в Минске вносят дополнительную интригу не только в мировую расстановку сил, но и в состав сборной России, который поедет в Японию.А ранее в пятницу танцевальные пары показали короткую программу – ритм-танец. Со своим лучшим результатом в сезоне промежуточное второе место занимает пара Александра Степанова и Иван Букин. Лидируют фавориты — французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Третье мест по итогам ритм-танца также у россиян Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова.В субботу, 26 января, в Минске пройдет заключительный день турнира. Медали разыграют в мужском одиночном катании и в танцах на льду.