А 26% сталкиваются с мошенниками несколько раз в неделю.

Несмотря на профилактические меры, 17% владимирцев ежедневно получают подозрительные звонки, а 26% сталкиваются с мошенниками несколько раз в неделю. Каждый седьмой житель города никогда не попадал на уловки злоумышленников. Об этом сообщает сервис SuperJob. Опрос проводился с 18 по 21 января 2025 года.Мошенники представляются сотрудниками банков, полиции и других организаций, используя схемы, связанные с «подозрительными операциями» и просьбами предоставить данные банковской карты. 15% опрошенных уже стали жертвами аферистов, причем более всего пострадавших среди людей с высоким доходом.Эксперты предупреждают о растущей сложности схем мошенников и советуют жителям быть осторожными, не передавать личные данные по телефону и игнорировать звонки с незнакомых номеров.