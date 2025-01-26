В этом году озеленители уже посадили 50 тысяч бегоний.

Во Владимире после Нового года сотрудники МКУ «Зеленый город» начали высадку семян для будущих цветников. В планах муниципального предприятия — самостоятельно вырастить 340 тысяч цветов 77 сортов к юбилею 9 мая.В этом году озеленители уже посадили 50 тысяч бегоний и готовят почву для виол, бархатцев и петуний.Кроме того, в 2025 году в планах строительство новой теплицы, что позволит увеличить объемы производства на 200 тысяч растений. После ее ввода в эксплуатацию МКУ «Зеленый город» сможет удовлетворить до 80% потребностей столицы Владимирской области в цветочной рассаде.