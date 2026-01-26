В Суздале готовится к рассмотрению дело о мошенничестве. 27‑летний житель Владимира предстанет перед судом за обман туристки, пожелавшей снять жилье в древнем городе.
Летом 2025 года злоумышленник разместил на популярной онлайн‑платформе объявление о сдаче в аренду жилого дома в Суздале. Чтобы придать сообщению убедительность, он использовал чужие фотографии и описание объекта.
На уловку попалась москвичка, которая планировала туристическую поездку. Аферист убедил ее перевести предоплату на свою банковскую карту, пообещав бесконтактное заселение. Получив деньги, мужчина тут же перестал выходить на связь, в прокуратуре.
Обвиняемый признал вину и компенсировал пострадавшей нанесенный ущерб. Уголовное дело направлено в Суздальский районный суд Владимирской области.
