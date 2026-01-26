В Суздале готовится к рассмотрению дело о мошенничестве. 27‑летний житель Владимира предстанет перед судом за обман туристки, пожелавшей снять жилье в древнем городе.Летом 2025 года злоумышленник разместил на популярной онлайн‑платформе объявление о сдаче в аренду жилого дома в Суздале. Чтобы придать сообщению убедительность, он использовал чужие фотографии и описание объекта.На уловку попалась москвичка, которая планировала туристическую поездку. Аферист убедил ее перевести предоплату на свою банковскую карту, пообещав бесконтактное заселение. Получив деньги, мужчина тут же перестал выходить на связь, в прокуратуре.Обвиняемый признал вину и компенсировал пострадавшей нанесенный ущерб. Уголовное дело направлено в Суздальский районный суд Владимирской области.