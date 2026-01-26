Во Владимирской области стабилизирована ситуация с электроснабжением в деревне Лесниково (Гусь‑Хрустальный район). «Владимирэнерго» , что подача электричества потребителям возобновлена, однако работы на объекте продолжаются.Снежный антициклон в начале января спровоцировал локальные технологические нарушения на линии электропередачи.Электроснабжение деревни обеспечивает воздушная линия протяженностью 70 км. Ее особенность — сложный маршрут: трасса проходит через леса и болотистые участки. В 2025 году здесь провели масштабную реконструкцию: почти половину проводов заменили на самонесущие изолированные (СИП). В текущем году модернизация линии продолжается.