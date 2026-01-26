Во Владимире в многоквартирном старом доме из-за морозов прорвало трубу с кипятком.

В морозную ночь 24 января жители двухэтажного дома № 14 на улице Асаткина во Владимире пережили настоящий коммунальный кошмар. Около часа ночи на чердаке прорвало трубу отопления — кипяток хлынул вниз. Два человека получили ожоги.26 января стало известно, что СК Владимирской области завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ситуация находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина. Рассказываем, как развивалась ситуация и чем она обернулась. Подробности в материале vlad.aif.ru.Дом-ветеран не выдержалПричиной аварии стали экстремальные морозы. В минувшие выходные температура воздуха опустилась до −26...−24°С. Чтобы не дать домам промерзнуть, владимирский филиал «Т Плюс» : температура воды в тепловых сетях поднимется до 100 °C.Но старые коммуникации в доме на улице Асаткина не выдержали нагрузки. На чердаке дома, построенного еще в 1949 году, прорвало трубу. Кипящая вода хлынула сквозь перекрытия.Двое мужчин — 1980 и 1987 годов рождения — бросились перекрывать стояк. Героизм обошелся дорого: оба получили ожоги. К счастью, их состояние не потребовало длительной госпитализации. После оказания необходимой медицинской помощи оба вернулись домой, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.Первые часы хаосаКак только сигнал об аварии поступил в экстренные службы, на место выехали спасатели и сотрудники ЖКХ, представители управляющей компании «Старый город» и специалисты «Т Плюс».Первым делом перекрыли отопление, чтобы остановить поток кипятка. Затем приступили к аварийным работам. Жильцы вспоминают: в воздухе стоял пар, по стенам стекала горячая вода, а с потолка осыпалась штукатурка.К 8 утра теплоснабжение восстановили. Система не замерзла, дом остался пригодным для проживания. Однако последствия прорыва придется устранять долго: повреждена отделка, требуется ремонт крыши — жильцы давно говорили, что ее последний раз чинили 15 лет назад.Что дальше?Ситуация привлекла внимание Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования.Сейчас следователи осмотрели место происшествия, допросили пострадавших и директора УК, изъяли документы, выясняют, проводился ли капитальный ремонт труб, как проверялась готовность дома к отопительному сезону и кто отвечал за контроль температуры теплоносителя.Старый фонд: боль и надеждаДом на Асаткина — типичный представитель старого жилфонда: деревянные перекрытия, изношенные коммуникации, накопленные за десятилетия проблемы. Жители не раз поднимали вопрос о ремонте крыши, но системных мер не предпринималось.Теперь, после ЧП, вопрос о капитальном ремонте, вероятно, выйдет на первый план. Экстремальные морозы обнажили уязвимость инфраструктуры, а цена халатности — здоровье людей.