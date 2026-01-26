Пожар в отеле «Green Garden» в Кольчугино случился 25 января. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 12.38. По информации пресс-службы ведомства, в гостиничном комплексе загорелась сауна.

Пожар в отеле «Green Garden» в Кольчугино случился 25 января. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 12.38. По информации пресс-службы ведомства, в гостиничном комплексе загорелась сауна. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Дым от огня распространился в номера отеля. Огнеборцы спасли двоих человек и ещё троих эвакуировали. После пожара прокуратура организовала доследственную проверку. Пресс-служба