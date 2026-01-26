С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения в ФЗ «О банках и банковской деятельности», разрешающие родителям получать справки по счетам и вкладам своих несовершеннолетних детей. Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Законные представители ребёнка в возрасте от 14 до 18 лет смогут получать информацию о его финансах. Ранее же некоторые банки не позволяли папам и мамам следить за денежными операциями на счетах своих детей.Считается, что подобный родительский контроль должен защитить подростков от действий аферистов и удержать от вовлечения в преступную деятельность.Кроме того, с 1 августа прошлого года несовершеннолетние граждане не могут открывать банковские счета без разрешения своих законных представителей.«Однозначно, мы должны защитить детей, которые могут пойти на поводу у мошенников, с каждым разом придумывающих новые и новые схемы вовлечения подростков в противозаконные действия», — написал депутат Госдумы РФ.