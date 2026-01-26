Десятиклассница из Александрова Елизавета Артамонова стала призёром престижного Всероссийского конкурса «Юный управдом». Девушка разработала проект круглогодичного парка развлечений «Александровская Альпа» и заняла третье место в номинации «Мой район». Об этом поделились в облправительстве. В 2025 году это творческое состязание собрало более 800 заявок со всей России, а в финальный очный тур прошли лишь 230 участников.