В Александровском районе Владимирской области расследуют преступление: двое мужчин устроили поджог на пункте весового контроля. Подозреваемых уже задержали, они дали признательные показания.В конце декабря 2025 года на автодороге «Колокша‑Кольчугино‑Александров‑Верхние Дворики» загорелся пункт весового контроля. После проверки , что это умышленный поджог.В результате оперативно‑розыскных мероприятий задержали двоих мужчин — 29 и 27 лет. Оба приехали из другого региона. На допросе подозреваемые признались в содеянном. По ходатайству следствия суд избрал для фигурантов меру пресечения — заключение под стражу.