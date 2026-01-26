Во Владимирской области уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий при благоустройстве городского парка. Перед судом предстанут бывшие руководители МКУ «Служба единого заказчика» Гусь‑Хрустального и гендиректор подрядной организации.В 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» между МКУ и коммерческой фирмой заключили контракт на 33 млн рублей — деньги шли на благоустройство парка у детской школы искусств, включая возведение парковой ротонды (её сметная стоимость — 960 тыс. рублей).В 2022 году директор МКУ и начальник отдела, действуя в сговоре с подрядчиком, пошли на хитрость. Организовали подготовку документов с завышенной стоимостью работ по изготовлению ротонды и на основании фиктивных бумаг получили дополнительное финансирование. После чего они заключили 4 новых контракта на изготовление элементов ротонды по заведомо завышенной цене — 1,92 млн рублей.Фактически ротонду изготовил индивидуальный предприниматель за 1,12 млн рублей. Разница в 802 тыс. рублей была похищена директором фирмы при участии муниципальных служащих.Расследование вели при оперативном сопровождении регионального УФСБ.Суд наложил арест на активы директора фирмы (включая строительную технику) на сумму около 600 тыс. рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.