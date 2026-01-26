Очаг возгорания возник в спа‑комплексе.

В Кольчугино днем 25 января вспыхнул пожар в гостиничном комплексе «Грин Гарден». Кольчугинская межрайонная прокуратура взяла ситуацию на контроль и организовала проверку обстоятельств происшествия.Очаг возгорания возник в спа‑комплексе — площадь пожара превысила 40 кв. м. Дым быстро распространился на зону номерного фонда, что потребовало немедленных действий. Постояльцев отеля оперативно вывели в безопасное место.На место прибыли пожарные расчеты. Было задействовано 7 единиц техники и 23 человека личного состава, включая специалистов из соседних районов.По данным МЧС, вероятная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки. Сейчас доследственную ОНД и ПР по Кольчугинскому и Юрьев‑Польскому районам ГУ МЧС России по Владимирской области.