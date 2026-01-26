В Кольчугинском районе Владимирской области приостановили работу трех торговых павильонов по продаже овощей и фруктов. Причина — систематическое нарушение закона о применении контрольно‑кассовой техники (ККТ).Индивидуальный предприниматель повторно попался на торговле без кассового аппарата. Несмотря на ранее вынесенное постановление о привлечении к ответственности, он продолжал обслуживать покупателей без ККТ.Суд рассмотрел материалы дела и признал предпринимателя виновным по ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ (осуществление расчётов без применения ККТ). Наказание — административное приостановление деятельности.Судебные приставы оперативно . Прибыв на места, они вручили предпринимателю требования об исполнении решения суда, после чего опечатали и опломбировали павильоны.