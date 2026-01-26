27 января в деревне Высоково Селивановского округа торжественно откроют современный доильно-молочный блок хозяйства «Красногорбатское». Новый объект оснастили высокотехнологичным доильным залом и двумя мощными танками-охладителями, способными вместить до 30 тонн продукции. Об этом сообщили в облправительстве. На реализацию этого масштабного инвестиционного проекта направили 156 миллионов рублей. Развитие предприятия стало возможным в том числе благодаря господдержке: за