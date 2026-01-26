Главное управление МЧС России по Владимирской области выпустило экстренное предупреждение: в регионе ожидается серьезное ухудшение погоды.27–29 января область накроет продолжительный сильный снег, который начнется со второй половины ночи 27 января). На дорогах — гололедица и снежные заносы.27 января ночью и утром синоптики прогнозируют усиление юго‑западного ветра (порывы до 15 м/с), местами метель.Сложные погодные условия могут спровоцировать обрывы линий электропередачи (ЛЭП) и линий связи, аварии на объектах энергоснабжения, сбои в работе водоотводящих систем дождевых стоков, рост числа ДТП на трассах местного и федерального значения.водителей по возможности отказаться от поездок за пределы населенного пункта, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим с учетом погоды.