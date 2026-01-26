В декабре сильнее всего подорожали овощи, особенно огурцы и свежая зелень.

Во Владимирской области в декабре 2025 года заметно замедлился рост цен: годовая инфляция опустилась до 6,7 %, а месячный прирост составил всего 0,3 % ().В декабре сильнее всего подорожали овощи, особенно огурцы и свежая зелень. Причина — рост затрат на отопление и освещение теплиц. Традиционно подскочил спрос на картофель и лук перед Новым годом, однако хороший урожай смягчил рост цен.Среди промтоваров заметнее всего выросли цены на средства связи (смартфоны, беспроводные наушники) — это связано с сезонным спросом перед праздниками. Также подорожали телевизоры из‑за удорожания логистики и аренды помещений. Кроме того, ретейлеры начали учитывать повышение НДС.В то же время второй месяц подряд дешевеют меховые изделия.