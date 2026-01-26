Чтобы сдать оружие, нужно обратиться в подразделения лицензионно‑разрешительной работы Росгвардии.

Во Владимирской области действуют профилактические мероприятия, призванные обезопасить общество: граждане могут добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества — и получить за это денежное вознаграждение.Чтобы сдать оружие, нужно обратиться в подразделения лицензионно‑разрешительной работы Росгвардии. Размер выплаты за каждую единицу приказом Министерства региональной безопасности Владимирской области от 14 февраля 2023 года № 14.Незаконный оборот оружия — уголовно наказуемое деяние. По ст. 222 УК РФ за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.За 12 месяцев 2025 года правоохранительные органы зафиксировали 92 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия. В суд направлено 47 уголовных дел этой категории.Сотрудникам ОВД удалось изъять более 480 единиц охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия и 1285 г взрывчатого вещества (порох).