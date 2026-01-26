Во владимирском отделении Банка России сообщили о том, что в декабре 2025 годовая инфляция достигла минимума во Владимирской области и составила 6,7% годовых. Снизились цены на услуги, умеренно выросли в цене промтовары и больше всего подорожало продовольствие. Заметнее всего в декабре 2025 подорожали овощи, особенно огурцы и свежая зелень. У производителей тепличных овощей выросли затраты