На улицах города работают 86 единиц техники.

Во Владимире коммунальные службы работают в усиленном режиме. На улицах города идет масштабная расчистка: убирают снежный накат с магистралей и внутриквартальных дорог, ликвидируют колеи и расширяют проезжие части, обрабатывают трассы и тротуары противогололёдными реагентами.На улицах города работают 86 единиц техники и 87 рабочих ручной уборки из муниципального «Центра управления городскими дорогами», в администрации.За последние сутки из города вывезли более 2 700 кубометров снега. С начала года общий объем «белых залежей» достиг внушительной цифры — свыше 162 тыс. кубометров.На ликвидацию последствий прошлого снегопада ушло около двух суток. Однако синоптики бьют тревогу: со вторника во Владимире вновь ожидаются сильные снегопады и метели. Возможен настоящий снежный шторм. МЧС и городские службы призывают жителей по возможности отказаться от поездок на личном авто и быть предельно осторожными на дорогах.