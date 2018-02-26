Чемпионка Олимпийских игр в одиночном фигурном катании россиянка Алина Загитова вместе с товарищами по команде возвращается домой из столицы Игр-2018 Пхенчхана. Незадолго до вылета корреспонденты канала Россия 24 застали фигуристку... в зоомагазине.

Чемпионка Олимпийских игр в одиночном фигурном катании россиянка Алина Загитова вместе с товарищами по команде возвращается домой из столицы Игр-2018 Пхенчхана. Незадолго до вылета корреспонденты канала "Россия 24" застали фигуристку... в зоомагазине.Незадолго до вылета Алина заглянула в корейский зоомагазин — как говорит сама спортсменка, для того, чтобы рядом с животными расслабиться после всех волнений турнира. Там фигуристка при помощи наших коллег из агентства "Спутник" побеседовала с другой олимпийской чемпионкой — по художественной гимнастке Маргаритой Мамун, победившей на Олимпиаде в Бразилии.Загитова призналась, что пока не в полной мере осознала факт победы на Олимпиаде. Тем не менее, она отметила, что очень волновалась во время финального проката в тот момент, когда ожидала оценок своей подруги по сборной чемпионки мира Евгении Медведевой. В итоге Медведева заняла 2-е место.