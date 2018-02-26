Наследница скандально известной балерины Анастасии Волочковой Ариадна прошлась по звезде реалити-шоу Дом-2 Ольге Бузовой. 12-летняя дочь артистки сравнила пение телеведущей с гоготом гусей.

Наследница скандально известной балерины Анастасии Волочковой Ариадна прошлась по звезде реалити-шоу "Дом-2" Ольге Бузовой. 12-летняя дочь артистки сравнила пение телеведущей с гоготом гусей.Анастасия Волочкова опубликовала в Stories приложения Instagram запись из зоопарка, который посетила вместе с дочкой Ариадной. Интересно, что стоя возле вольера с гусями 12-летняя наследница скандально известной балерины внезапно сказала: "Ольга Бузова". "Вот это?" – уточнила Анастасия и хихикнула. Гуси на все лады пронзительно загоготали. "Мало половин!" – вдруг пропела Ариадна.Отметим, что так называется хит Ольги Бузовой. Многочисленные поклонники расценили слова Ариадны Волочковой как своеобразный пинок. "ахахаха ну вот дожила Буз уже о ней и дочка Волочковой говорит)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Сколько можно уже поминать эту Бузову????", "Волочкова взрослая женщина кАторая, кАму хочет, тому и дает, а вот Бузова певицца НИКАКАЯ и права девочка, что гоготание гусей приятней, чем "пение"-завывание" под фанеру звезданутой актрисульки", – высказались пользователи Сети.К слову, Ольга Бузова регулярно оказывается главной героиней различных критических отзывов. Причем поющей ведущей все больше достается не за ее прошлое на телепроекте "Дом-2" (и даже не за настоящее), а за песенное творчество. Только ленивый не прошелся по Ольге, по ее исполнительскому мастерству, сексуальному образу и танцевальным движениям.Не остались в стороне даже представители отечественного шоу-бизнеса. Причем некоторые высказывания оказались настолько болезненными для Бузовой, что она не выдержала. Так, на своей страничке в Instagram Ольга пообещала не оставить без ответа хамство, которое, по ее словам, регулярно на нее выливается."Я не позволю таким хамам делать все, что им захочется, и так просто меня унижать и оскорблять. У меня есть родители, семья, очень пожилые бабушки. К великому моему сожалению – они это все видят. И расстраиваются куда сильнее.. От этого мне еще больнее... Я не боюсь Вас, захлебнувшиеся ненавистью мужчины. И только потому что я – девушка, Я не могу Вам объяснить (как мужчины объясняли друг другу во все времена), что так делать НЕЛЬЗЯ! Но!!!! Я настолько устала, что молчать и оправдывать Ваши действия больше не буду!!!" – написала Ольга.