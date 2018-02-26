Болтливость бывшей товарки до добра не доведет. Так считают поклонники оборотистой киевской пианистки.

Болтливость бывшей товарки до добра не доведет. Так считают поклонники оборотистой киевской пианистки.Элина Мазур долгое время была "официальным представителем Виталины Цымбалюк-Романовской". Товарка выступала от имени тогда еще жены Джигарханяна, делала заявления, давала комментарии, созывала пресс-конференции. Следящие за ситуацией люди глумились и называли союз оборотистой Цымбалюк-Романовской и ее непонятно откуда взявшейся товарки Мазур не иначе как "мазурка под цимбалы".Теперь же ни один телеэфир не обходится без скандальных откровений бывшей подруги Цымбалюк-Романовской. Она уверяет, что у Виталины был специально разработанный план, чтобы отобрать у престарелого Армен Джигарханяна все деньги и квартиры. Мазур призналась: когда она поняла, какую низость замыслила подруга, захотелось сбежать и не быть к этому причастной."Я прекрасно понимаю, что было ее целью. Оставить старого больного человека немощным. Когда я это осознала, а произошло это не сразу, мне захотелось сбежать. Это неправильно. Да, Виталина наняла меня, чтобы забрать у Джигарханяна все. Она действительно хотела оставить его ни с чем. Я была режиссером всех скандалов, полностью поставила развод так, чтобы Виталина стала еще богаче. Она меня для этого наняла, я это и сделала. Я заработала ей денег. Вся ситуация была затеяна для того, чтобы оставить Виталине всю недвижимость. И я отдаю должное ее уму и своей жестокости в этой ситуации", – заявила Элина.Друзья Виталины на ее странице в социальных сетях настоятельно советуют наказать подлую Мазур за ее ложь. "Мазур... Во дает! Подло так делать! Морду разбить ей мало, пардон", – пишет один из пользователей. А второй и вовсе советует физически уничтожить излишне болтливую товарку Цымбалюк-Романовской. "Мазур – это целая стая воронов. Кружит и клюет. А когда воронов много в городах, их отстреливают. Чтобы не гадили. То есть не мешали жить", – рекомендует Цымбалюк-Романовской в открытой переписке один из многочисленных друзей.