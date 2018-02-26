Сын и две дочери Насти Рыбки живут со своими отцами. Эскортница считает, что дети – это фигня, и не намерена как-либо участвовать в их воспитании.

Сын и две дочери Насти Рыбки живут со своими отцами.Эскортница считает, что дети – "это фигня", и не намерена как-либо участвоватьв их воспитании.Трое детей Насти Рыбки рождены от трех разных мужчин. Этомальчик и две девочки, старгшие живут в Белоруссии, младшая дочь – в Америке. Пословам Насти, у нее изначально с мужчинами была договоренность: если они хотят– то она родит, но к воспитанию не будет иметь никакого отношения."Иногда со старшими созваниваемся, но не более того. Ихинтересует только то, чтобы игрушка была дороже, чем у сверстников. Кашей ихнакормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когдамозги появятся", – заявила Рыбка. Настя уверена: мать – это мать, и дети к ней все равнопридут. А если мать будет известна и богата – дети будут счастливы."Дети – это такая фигня. У меня в месяц по 60 учеников,в которых я вкладываюсь. И мой материнский инстинкт реализован на 1000%. Иставить мне в укор троих малышей, с отцами которых у меня сразу быладоговоренность, странно", – цитирует Рыбку .На вопрос, чем она зарабатывает на жизнь, Настя заметила,что спрашивать об этом "в ее обществе" неприлично. По ее словам, онаведет тренинги, снимается и консультирует девушек.Как напоминает издание, тренинги, которые ведут Рыбка и еенапарник Алекс Лесли, в Москве на грани закрытия. Многих возмущает, чтопроисходит под видом обучения пикапу. К примеру, Лесли может спокойно привестина занятие своих друзей, которые выбирают любую ученицу и тут же совокупляютсяс ней. Групповой и извращенный секс, часто в общественных местах – тоже впорядке вещей у "секты", как в Сети называют эту "школусоблазнения". В то же время, сами "учителя" не видят в этомничего ужасного и противозаконного.Имена Насти Рыбки и ее соратника Алекса Лесли стали известныобщественности после того, как грянул скандал из-за приключений "охотницыза миллионерами" на яхте одного из богачей. Девушка подробно описала своисекс-подвиги на яхте олигарха в своей книге. На самом деле Рыбку зовутАнастасия Вашукевич, а ее тренера – Александр Кириллов. Насте всего 28. Уроженкабелорусского Бобруйска за свою недолгую жизнь успела побывать несколько раззамужем, перебраться в Москву и попасть в "гарем" к своемусекс-тренеру Кириллову.Рыбка призналась журналистам, что уже выбрала следующийобъект своей охоты. По ее словам, это "очень и очень известный человек".Имя Настя не назвала, отметив, что скоро читатели сами все узнают.