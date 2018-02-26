Сын и две дочери Насти Рыбки живут со своими отцами.
Эскортница считает, что дети – это фигня, и не намерена как-либо участвовать
в их воспитании.
Сын и две дочери Насти Рыбки живут со своими отцами.
Эскортница считает, что дети – "это фигня", и не намерена как-либо участвовать
в их воспитании.
Трое детей Насти Рыбки рождены от трех разных мужчин. Это
мальчик и две девочки, старгшие живут в Белоруссии, младшая дочь – в Америке. По
словам Насти, у нее изначально с мужчинами была договоренность: если они хотят
– то она родит, но к воспитанию не будет иметь никакого отношения.
"Иногда со старшими созваниваемся, но не более того. Их
интересует только то, чтобы игрушка была дороже, чем у сверстников. Кашей их
накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когда
мозги появятся", – заявила Рыбка. Настя уверена: мать – это мать, и дети к ней все равно
придут. А если мать будет известна и богата – дети будут счастливы.
"Дети – это такая фигня. У меня в месяц по 60 учеников,
в которых я вкладываюсь. И мой материнский инстинкт реализован на 1000%. И
ставить мне в укор троих малышей, с отцами которых у меня сразу была
договоренность, странно", – цитирует Рыбку .
На вопрос, чем она зарабатывает на жизнь, Настя заметила,
что спрашивать об этом "в ее обществе" неприлично. По ее словам, она
ведет тренинги, снимается и консультирует девушек.
Как напоминает издание, тренинги, которые ведут Рыбка и ее
напарник Алекс Лесли, в Москве на грани закрытия. Многих возмущает, что
происходит под видом обучения пикапу. К примеру, Лесли может спокойно привести
на занятие своих друзей, которые выбирают любую ученицу и тут же совокупляются
с ней. Групповой и извращенный секс, часто в общественных местах – тоже в
порядке вещей у "секты", как в Сети называют эту "школу
соблазнения". В то же время, сами "учителя" не видят в этом
ничего ужасного и противозаконного.
Имена Насти Рыбки и ее соратника Алекса Лесли стали известны
общественности после того, как грянул скандал из-за приключений "охотницы
за миллионерами" на яхте одного из богачей. Девушка подробно описала свои
секс-подвиги на яхте олигарха в своей книге. На самом деле Рыбку зовут
Анастасия Вашукевич, а ее тренера – Александр Кириллов. Насте всего 28. Уроженка
белорусского Бобруйска за свою недолгую жизнь успела побывать несколько раз
замужем, перебраться в Москву и попасть в "гарем" к своему
секс-тренеру Кириллову.
Рыбка призналась журналистам, что уже выбрала следующий
объект своей охоты. По ее словам, это "очень и очень известный человек".
Имя Настя не назвала, отметив, что скоро читатели сами все узнают.