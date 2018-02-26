Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг ответил критикам, которые считают, что IBU ошибочно принял решение сохранить этап Кубка мира в Тюмени. Глава биатлонного ведомства заявил, что уверен в правильности сохранения контактов с Россией.

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг ответил критикам, которые считают, что IBU ошибочно принял решение сохранить этап Кубка мира в Тюмени. Глава биатлонного ведомства заявил, что уверен в правильности сохранения контактов с Россией."Я не могу сказать, что мы проявили мягкость, — цитирует Бессеберга телеканал Russia Today, — на мой взгляд мы поступили правильно. Мы действовали согласно данным, которые у нас были, и наша совесть чиста, я полностью уверен в том, что мы делаем".Глава IBU подчеркнул, что его организация наказала Россию за допинговые случаи "многими другими способами": "В частности, ограничение Союза биатлонистов России в правах сохранится по крайней мере до конца сезона 2017-2018".Глава IBU считает, что бойкот кубкового этапа в Тюмени со стороны ряда спортсменов связан с "отсутствием понимания проблематики ситуации". Ранее Бессеберг назвал решение о проведении этапа Кубка мира в России окончательным.