Девственники и кандидаты наук учились оральным ласкам у эскортницы. Она знала такие вещи – только успевай пробовать!

Девственники и кандидаты наук учились оральным ласкам у эскортницы. Она знала такие вещи – только успевай пробовать!У самой знаменитой эскортницы страны Насти Рыбки богатый сексуальный опыт. На своей странице в Instagram она не стесняется выкладывать откровенные снимки, показывая 102 тысячам подписчиков товар лицом и прочими частями холеного тела. А "прославилась" она тем, что в паре с подругой Сашей Травкой совокуплялась в пять утра с прохожим на набережной в центре Москвы, за что была арестована, но мгновенно стала популярной. У нее появились последовательницы и поклонницы.Распутница смекнула, что свои глубокие познания в искусстве любви ей грех не монетизировать. И стала ездить по городам и весям с уроками по технике и технологии секса. Всего за 625 долларов можно постичь все интимные премудрости и стать отважным донжуаном или смелой куртизанкой.В основе занятий – уроки Алекса Лесли, который считается гуру пикапа. Еще в 2006 году он выпустил девять книг по искусству соблазна с красноречивыми названиями: "Жизнь без трусов", "Игра Мастера и Охотницы", "Охота на самца" и другие.Названия же тренингов самой талантливой из учениц Лесли Насти Рыбки звучат как песня – "****-затейница", "С широко раздвинутыми ногами", "Глубокая глотка". Последний тренинг, как говорят, неожиданно пользовался успехом у мужчин."Публика на тренинге разная – стриптизер, которому хотелось больше зарабатывать, омерзительный женатый дядька, который хотел снимать школьниц, несколько девственников, включая кандидата физико-математических наук", – рассказала одна из посетительниц школы любви Рыбки."Сначала делаем кивающие движения головой на север. Шею держим с подбородком на одной линии, словно плывете под водой. Теперь вынырнули. Мой берег? Не мой. Ныряем обратно", – примерно так Рыбка учит доставлять удовольствие ртом. Оказывается, даже есть особые названия мудреных техник – "Кролик", "Плетение корзинки" и "Миледи".На курсах у Лесли и Рыбки всегда используются наглядные пособия и дидактический материал – фаллоимитаторы, анальные шарики, смазки, эрекционные кольца. А в качестве домашнего задания учеников заставляют подойти на улице к незнакомому человеку, схватить за попу, предложить заняться любовью или разослать сообщения с бесстыжими предложениями малознакомым людям.Причем даже после выпуска участники семинаров остаются в "теме". Они делятся отчетами о своих интимных успехах, чтобы получить одобрение друг друга.Напомним, во время очередного такого скандального секс-семинара в Таиланде Настя Рыбка была арестована. Местное законодательство предусматривает наказание за незаконное занятие бизнесом и оказание услуг сексуального характера в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тысяч батов (более трех тысяч долларов). Кроме того, Рыбке грозят депортация и временный запрет на посещение Таиланда. В момент задержания она обучала искусству любви более 40 похотливых россиян.