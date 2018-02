Два человека оказались в больнице, пятеро были задержаны - таков итог несанкционированного заезда владельцев мото- и квадроциклов по шоссе в окрестностях Бостона, который пресекли полицейские. Попытки участников скрыться от стражей порядка попали на видео.

Два человека оказались в больнице, пятеро были задержаны — таков итог несанкционированного заезда владельцев мото- и квадроциклов по шоссе в окрестностях Бостона, который пресекли полицейские, сообщает CBS Boston. Попытки участников скрыться от стражей порядка попали на видео."Они набираются смелости и решают, что могут устраивать свои заезды на наших автомагистралях, чем вызывают множество проблем. Вчера был хороший день, а они решили провести его на шоссе", — посетовал в субботу мэр столицы Массачусетса Марти Уолш.NEW: Video from 93S chaos in Boston. State Police say 7 people will be arrested. Trooper shot one suspected. Expected to be survive. DA investigating. (IG Video Credit: @str8up_frank) #NBC10Boston pic.twitter.com/mWawqZJuem— Perry Russom NBC10 Boston (@PerryNBCBoston) 25 февраля 2018 г.Всего на трассе I-93 в минувшую пятницу, по данным полицейских, было около 25-35 байкеров, которые в составе группы двигались на юг, мешая другим автовладельцам — они то ускорялись, то замедлялись, пытались выполнять трюки и цеплялись к другим водителям. Услышав вой полицейских сирен, участники стихийной акции бросились врассыпную, побросав свои транспортные средства — стражи порядка изъяли "около 20 мото- и квадроциклов".Впрочем, некоторым удалось преодолеть высокий бордюр, перебраться на встречную полосу и раствориться в плотном потоке машин. Откровенно не повезло 28-летнему Рэндольфу, которого следователи называют одним из инициаторов заезда: при попытке скрыться он получил пулю в ногу и попал в больницу. Еще одного участника правоохранители силой стащили с мотоцикла, но при падении он ударился об асфальт, так что тоже затребовал медицинскую помощь. Пятерых наездников в черных масках, которые не успели скрыться с места, задержали. На этой неделе суд должен решить их судьбу.Движение на автомагистрали было затруднено на протяжении пяти часов, пока полицейские проводили операцию по поимке мотохулиганов и изымали брошенные транспортные средства.