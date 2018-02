Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу в поддержке арестованных политиков и активистов, выступающих за независимость Каталонии. Испанский тренер горожан в финале Кубка английской лиги снова нацепил желтую ленточку, напоминая о событиях в Испании.

Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу в поддержке арестованных политиков и активистов, выступающих за независимость Каталонии. Испанский тренер "горожан" в финале Кубка английской лиги снова нацепил желтую ленточку, напоминая о событиях в Испании."Если я нарушил правила, то приму это. Приму и штраф. Однако я человек. В Великобритании устроили Brexit, позволили принять решение Шотландии. Людей в Каталонии же обвинили в мятеже, но у них не было оружия, а были только голоса. Я ценю поддержку болельщиков "Манчестер Сити" в мой адрес. В FA знают, что я всегда буду носить желтую ленточку", — приводит слова Гвардиолы Чемпионат.Com.Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила наставнику "МанСити" обвинение, связанное с ношением желтой ленточки, поскольку это является политической акцией. До 5 марта Гвардиола должен объясниться с FA.Pep Guardiola wears yellow ribbon at Wembley despite FA charge.https://t.co/zDupwS5nq4 pic.twitter.com/eUB7qVZk29— AS English (@English_AS) 25 февраля 2018 г.