На Некрасовском кладбище в Калуге - акт вандализма. 22 февраля здесь похоронили дедушку. Но на следующий день крест на его могиле разломали, венки разбросали, а гроб выкопали.

На Некрасовском кладбище в Калуге — акт вандализма. 22 февраля здесь похоронили дедушку. Но на следующий день крест на его могиле разломали, венки разбросали, а гроб выкопали.В вандализме калужские следователи заподозрили директора ритуального агентства, сообщает телеканал "360о". Директор похоронного агентства предупредил семью, что на кладбище нельзя хоронить людей, минуя услуги его рабочих. Следователи проверяют все обстоятельства дела о незаконной раскопке могилы.