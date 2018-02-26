Иран и Израиль стоят на пороге вооруженного столкновения. Этот конфликт уже в следующем году приведет к началу новой войны на Ближнем Востоке.

Иран и Израиль стоятна пороге вооруженного столкновения. Этот конфликт ужев следующем году приведет к началу новой войны на Ближнем Востоке.Западные экспертыутверждают, что не ослабевающее десятилетиями напряжениев данном регионе должно вылиться в новое открытое противостояние, которое вусловиях современного "тесного" мира может иметь глобальные масштабы. Они отмечают внутренние проблемы Ирана, а также факт большойактивности Тегерана в регионе.Иран является одним изключевых игроков в Сирии и оказывает большую военную поддержку. Также онипомогают отрядам ливанской организации, которая представляет угрозу для Израиля.Кроме того, Исламская Республика активно сотрудничает с Северной Кореей, чтосильно не нравится американцам и всему миру, передает .При этом между двумя странами уже произошлисерьезные столкновения. В феврале израильские военные перехватили беспилотник,который шпионил за ними. После этого они нанесли удар по иранским силам. Ужечерез некоторое время был сбит израильский самолет F-16. Аналитики утверждают,что конфликт продолжит расти, и в 2019 году начнется новая война.Ранее западные эксперты в докладе Мюнхенской конференции по безопасности сообщили обувеличивающемся риске непреднамеренного военного конфликта между НАТО и Россиейв Европе. В документе под названием "До края и обратно?"говорится, что вероятность начала войны увеличивается из-за несоблюдениясоглашений о контроле за вооружениями, развертывания дополнительныхсил и роста напряжения вокруг военных учений. В тексте подчеркивается, чтонельзя допустить просчетов и непонимания сторон.Ранее победитель седьмого сезона "Битвыэкстрасенсов" Алексей Похабов предсказал серьезные потрясения наевропейском континенте. По его мнению, над Старым Светом нависла угроза новойвойны.