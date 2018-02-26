Иран и Израиль стоят
на пороге вооруженного столкновения. Этот конфликт уже
в следующем году приведет к началу новой войны на Ближнем Востоке.
Иран и Израиль стоят
на пороге вооруженного столкновения. Этот конфликт уже
в следующем году приведет к началу новой войны на Ближнем Востоке.
Западные эксперты
утверждают, что не ослабевающее десятилетиями напряжение
в данном регионе должно вылиться в новое открытое противостояние, которое в
условиях современного "тесного" мира может иметь глобальные масштабы. Они отмечают внутренние проблемы Ирана, а также факт большой
активности Тегерана в регионе.
Иран является одним из
ключевых игроков в Сирии и оказывает большую военную поддержку. Также они
помогают отрядам ливанской организации, которая представляет угрозу для Израиля.
Кроме того, Исламская Республика активно сотрудничает с Северной Кореей, что
сильно не нравится американцам и всему миру, передает .
При этом между двумя странами уже произошли
серьезные столкновения. В феврале израильские военные перехватили беспилотник,
который шпионил за ними. После этого они нанесли удар по иранским силам. Уже
через некоторое время был сбит израильский самолет F-16. Аналитики утверждают,
что конфликт продолжит расти, и в 2019 году начнется новая война.
Ранее западные эксперты в докладе Мюнхенской конференции по безопасности сообщили об
увеличивающемся риске непреднамеренного военного конфликта между НАТО и Россией
в Европе. В документе под названием "До края и обратно?"
говорится, что вероятность начала войны увеличивается из-за несоблюдения
соглашений о контроле за вооружениями, развертывания дополнительных
сил и роста напряжения вокруг военных учений. В тексте подчеркивается, что
нельзя допустить просчетов и непонимания сторон.
Ранее победитель седьмого сезона "Битвы
экстрасенсов" Алексей Похабов предсказал серьезные потрясения на
европейском континенте. По его мнению, над Старым Светом нависла угроза новой
войны.